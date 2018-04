Vermutlich technischer Defekt Brand in Stockstadter Papierfabrik

Am Sonntag hat es in der Stockstadter Papierfabrik gebrannt. Das Feuer wurde laut Polizei vermutlich wegen eines technischen Defekts ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.