30.000 Euro Schaden Brand in Müllwaggon in Kulmbach: Schwierige Löscharbeiten

Heute Morgen ist im Kulmbacher Industriegebiet in einer Müllverladestation ein Bahncontainer in Brand geraten, der mit Müll beladen war. In dem Container waren laut Polizei rund 20 Tonnen unterschiedlicher Abfälle, unter anderem Rest- und Papiermüll. Er war auf einem Zubringergleis zum Anschluss an den öffentlichen Bahnverkehr abgestellt.

Schwierige Löscharbeiten für Feuerwehr

Die Feuerwehr konnte den Brandherd zwar schnell finden, aber das Löschen waren für die Einsatzkräfte eine besondere Herausforderung. Der Grund: Der Container war nicht ohne Weiteres zugänglich. Er musste mit schwerem Gerät geöffnet werden. Zwei Schwerlastkräne kamen zum Einsatz. Die schwierigen Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Wegen der Rauchentwicklung mussten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.

Hoher Sachschaden

Während der Löscharbeiten kam es für mehrere Stunden zu Behinderungen auf den umliegenden Straßen. Die Kulmbacher Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Fremdverschulden scheidet nach ersten Erkenntnissen jedoch aus, so die Polizei. Vermutlich haben sich die Abfälle selbst entzündet. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 30.000 Euro.