Weiden Brand in Geschäftsgebäude unter Kontrolle - ein Verletzter

In Weiden hat ein mehrgeschossiges Gewerbegebäude gebrannt. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle, so die Polizei. Bei den Löscharbeiten ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Er kam ins Klinikum.

Feuer in Augenarztpraxis ausgebrochen

Der Brand in dem Gewerbe- und Wohngebäude ist im dritten Obergeschoss in einer Augenarztpraxis ausgebrochen. Der Zimmerbrand führte zu einer starken Rauchentwicklung, die sich bis in höhere Stockwerke ausgewirkt hat. Außer dem Feuerwehrmann wurden keine weiteren Personen verletzt. Beschäftigte oder Besucher des Gebäudes konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, so Volker Hagen von der Feuerwehr Weiden.

"Ansonsten sind alle Personen sicher. Wir haben auch in den umliegenden Gebäuden Sorge dafür getragen, dass keiner zu Schaden kommt. Der Personenschaden ist dementsprechend eingedämmt." Volker Hagen, Feuerwehr

Das Gebäude wurde geräumt. Auch Atemschutzgeräteträger waren im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Außerdem muss das Haus belüftet werden, um den giftigen Rauch aus dem Gebäude zu bringen, so Hagen.