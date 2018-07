300.000 Euro Sachschaden Brand in Cham gelöscht - Haus wohl einsturzgefährdet

Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Chamer Innenstadt, der am Nachmittag zu einem großen Feuerwehreinsatz geführt hatte, ist laut Polizeieinsatzzentrale inzwischen gelöscht. Der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.

Von: Renate Rossberger