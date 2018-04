Schwarzer Rauch Brand eines Reifenlagers in Feldkirchen bei München

Polizei und Feuerwehr haben am Abend nach dem Brand eines Reifenlagers in Feldkirchen bei München starke Rauchentwicklung gemeldet. Die Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Am Abend hat ein Reifenlager in Feldkirchen bei München gebrannt. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten wurden alarmiert. Die Feuerwehr rief zunächst die Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Kinder sollten nach drinnen geholt werden. Gegen 20 Uhr meldete die Polizei dann, dass das Feuer gelöscht ist.

Starker Rauch lockt Schaulustige an

Wegen der heißen Temperaturen waren am frühen Abend noch viele Besucher am nahegelegenen Heimstettener See. Die Münchner Polizei meldete deshalb zahlreiche Schaulustige wegen der Rauchentwicklung im Bereich der S-Bahn-Gleise und bat sie, von den Gleisen weg zu bleiben.

Die S-Bahnen in dem Bereich fahren gegen 20 Uhr ohne größere Verspätungen.