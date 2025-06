Blitzeinschlag Warum trifft es Bayern und gerade diese Stadt am häufigsten?

In welchen Bundesländern sind Blitz-Einschläge am häufigsten?

Das Blitz-Ranking in Deutschland führt Bayern mit rund 57.000 Erdblitzen im Jahr 2024 an. Auf Platz 2 landet Niedersachsen mit 27.206 Blitzen, auf Platz 3 Baden-Württemberg mit 22.464 Blitz-Einschlägen.

Warum sind Blitzeinschläge in Bayern so besonders häufig?

Unsere Bayern 1 Wetterexpertin Hana Hofman hat die Antwort auf diese Frage: "Das liegt zum einen daran, dass Bayern das flächenmäßig größte Bundesland ist. Zum anderen haben wir die Alpen, wo sich einfach häufiger Blitze entladen. Laut Blitzinformationsdienst schlug im vergangenen Jahr knapp 57.000 mal der Blitz in Bayern ein. Das war rund jeder vierte Blitz in Deutschland. Blitzhauptstadt Deutschlands ist Rosenheim."

Wie oft blitzte es 2024 in Deutschland?

Vergangenes Jahr hat in Deutschland rund 210.000 Mal der Blitz eingeschlagen – im Schnitt alle zweieinhalb Minuten. Das hat der österreichische Blitz-Informationsdienst Aldis festgestellt, der den deutschen Blitzinformationsdienst Blids im September 2023 übernommen hat. Aldis zählt nur Erdblitze und jeden Blitz auch nur einmal: "Blitze (engl. Flashes) bestehen häufig nicht nur aus einer einzigen Entladung, vielmehr treten oft im selben Blitzkanal innerhalb einer Sekunde bis 15 und mehr Entladungen – sogenannte Strokes – auf", so Aldis.

In welcher Stadt blitzt es am häufigsten?

Im oberbayerischen Rosenheim gab es im vergangenen Jahr am häufigsten einen Blitz-Einschlag und zwar 2,9 Mal je Quadratkilometer, so der Blitzinformationsdienst Aldis/Blids. Gefolgt von Miesbach und Kempten. Zwei der Gründe dafür, dass es in Rosenheim – und auch in Miesbach und Kempten – so oft blitzt: Die Nähe zu den Alpen und die hohe Niederschlagsdichte im Süden von Bayern. Gewitter entstehen vermehrt dort, wo es gleichzeitig warm und feucht ist.