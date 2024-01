Blaue Couch Sondersendung Zum Tod von Franz Beckenbauer

Thorsten Otto empfängt zum Tod von Franz Beckenbauer am Dienstag, den 09.01.2024, den Dokumentarfilmer Philipp Grüll auf der Blauen Couch, ab 19.00 Uhr auf BAYERN 1. Grüll und Christian Nahr haben gemeinsam die große ARD-Doku "Beckenbauer - Legende des deutschen Fußballs" gedreht. Im Film wird nicht nur das fußballerische Können des Kaisers beleuchtet, sondern auch, welche Rolle er für Politik und vor allem die Gesellschaft gespielt hat. In der Doku kommen unter anderem Joschka Fischer und Angela Merkel zu Wort.

In der Sondersendung der Blauen Couch wird Thorsten Otto auch mit Weggefährten Beckenbauers wie Klaus Augenthaler, Olaf Thon und Hans-Wilhelm Müller Wohlfahrt sprechen. Schalten Sie ein, ab 19.00 Uhr, oder hören Sie sich danach den Podcast in der ARD Audiothek an.