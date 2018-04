Fäkalflut in Rockenbach Drei Millionen Liter Gülle fließen aus Biogasanlage

So stellt sich wohl niemand seinen Ostermontag vor: Aus dem Silo einer Biogasanlage in Rockenbach, einem Ortsteil von Gutenstetten (Lkr. Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim), sind drei Millionen Liter Fäkalien ausgetreten.

Zahlreiche Einsatzkräfte und freiwillige Helfer waren über Stunden damit beschäftigt, die Gülleflut einzudämmen. Mit Baggern wurden Gräben ausgehoben, um die Fäkalien aufzunehmen. Ein Teil davon wurde in Fässer gepumpt und auf die umliegenden Felder und Wiesen ausgebracht, um die Gülle auf eine möglichst große Fläche zu verteilen und so Schäden in der Ortschaft zu verhindern.

Experten untersuchen Bodenproben

Welche Folgen der Vorfall für die Umwelt hat, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat Bodenproben entnommen, die derzeit labortechnisch untersucht werden, sagte ein Sprecher des zuständigen Wasserwirtschaftsamts Ansbach im BR-Interview. Derzeit sei die Hauptaufgabe, Bodenschäden zu verhindern, so der Sprecher weiter. Später könnten aber auch noch Grundwasserproben entnommen werden.

Für die Arbeiten musste über Stunden die Verbindungsstraße zwischen Rockenbach und Bergtheim gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz offenbar niemand. Die Produktion des Neustädter Mineralwasserabfüllers Frankenbrunnen ist nicht betroffen. Nach Angaben des Unternehmens sind die Brunnen der Firma zu weit von der Unglücksstelle entfernt.