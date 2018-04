Bilanz der Polizei Blitzmarathon in Unterfranken: 692 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell

Am Tag nach dem bundesweiten Blitzmarathon zieht die Polizei in Unterfranken heute Bilanz: An 90 Stellen in ganz Unterfranken wurden fast 23.000 Fahrzeuge kontrolliert. 692 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs.