Bierfalle gegen Schnecken? Warum wir das Bier besser selber trinken

Mögen Nacktschnecken Bier?

Ist die Bierfalle sinnvoll?

Leider nicht, denn das Bier lockt die Nacktschnecken ein bisschen zu gut an. Und genau das ist das Problem bei den immer wieder empfohlenen Bierfallen: Die Schnecken kommen in Scharen. Aus Ihrem eigenen Garten. Und auch aus sämtlichen Nachbargärten. Und dabei fressen sie sich auch gerne durch alles, was ihnen auf dem Weg zur Bierbar begegnet - wie etwa Ihr Gemüsebeet. Wenn also Bierfalle, dann höchstens am Rande eines großen Gartens, um die Tiere von "sensiblen Bereichen" wegzulocken, aber keinesfalls im Gemüsebeet, so Schrödl.