Hier bewerben Holen Sie sich das Summer of Music Festival in Ihre Gemeinde

Das Summer of Music Festival in Ihrem Ort? Jetzt bewerben!

Auch 2025 feiert BAYERN 1 die 80er-Jahre mit dem Summer of Music Festival! Wo? Das steht noch nicht fest - vielleicht in Ihrem Ort oder Ihrer Gemeinde? Jetzt bewerben! Wir wollen mit ihnen am Freitag, 05.09.2025 mit BAYERN 1 und am Samstag, 06.09.25 mit BAYERN 3 feiern,

2022 in Landshut, 2023 in Marktredwitz und zuletzt 2024 in Bad Wörishofen war das BAYERN 1 Summer of Music Festival in Landshut ein voller Erfolg. The Hooters, Tears for Fears, Alphaville, die Spider Murphy Gang und jeden Abend etwa 15.000 bis 20.000 Besucher rockten die verschiedenen Festivalgelände. Auch 2025 sollen die 80er Jahre gefeiert werden! Gemeinsam mit BAYERN 3 wird nun der perfekte Ort für das Pop-Up Festival und das Summer of Music-Festival gesucht. Wenn Sie glauben, Ihr Ort wäre ein toller Schauplatz dafür, dann lassen Sie es uns wissen! Und vielleicht rocken wir im nächsten Jahr die 80er in Ihrer Nachbarschaft.