Bettwanzen-Bisse Wie sehen Bettwanzen-Bisse aus?

Wie sieht eine Bettwanze aus?

Sie sind klein, flach und braun. Bettwanzen werden zwischen 4 und 8,5 Millimeter groß, wobei die Weibchen größer sind als die Männchen. Die blutsaugenden Insekten haben kleine Köpfe und einen breiten, flachen Körper, weshalb sie auch "Tapetenflunder" genannt werden, so das Umweltbundesamt. Bettwanzen haben keine Flügel. Sie werden circa 6 Monate alt und treten ganzjährig und überall in der Welt auf. Wenn Bettwanzen vollgesogen sind, dann wird ihr Körper dunkler und größer.

Während Bettwanzen heranwachsen, häuten sie sich fünf Mal. Nach jeder Häutung sind sie größer und um sich häuten zu können, brauchen sie Blut. Dafür kommen sie meist nachts aus ihren Vestecken und beissen zu.

Wie stelle ich fest, ob ich Bettwanzen habe?

Die Tierchen geben einen Duftstoff ab, der nach Bittermandel riecht. Jedoch tritt dieser erst auf, wenn Räume schon stark von Bettwanzen befallen sind. Vorher bemerkt man einen Befall meist durch Bettwanzen-Bisse. Aber auch Blutflecken auf dem Laken, unruhiger Schlaf und schwarz-braune Flecken auf der Matratze (Ausscheidungen der Bettwanzen) können Indizien für einen Bettwanzen-Befall sein, so das Bundesministerium für Gesundheit via gesund.bund.de.

Wie sieht ein Biss von einer Bettwanze aus?

Ob Sie von einer Bettwanze gebissen wurden, erkennen Sie an Position und Muster der Stiche. Das Ungeziefer sucht sich eher offen zugängliche Stellen und kriecht nicht so gern unter Kleidung. So sind Füße, Beine, Arme und Gesicht häufiger betroffen als Bauch und Rücken. Die Stiche der Bettwanze sind oft gerötete mit Juckreiz verbundene Pusteln, können aber auch als Quaddeln und Blasen auftreten. Jeder Mensch reagiert anders auf die Bisse. Manche bemerken gar nicht, dass sie gebissen wurden. Oftmals treten Hautirritationen auch mit einer zeitlichen Verzögerung auf.

Bettwanzen-Bisse sind meist in einer Reihe angeordnet oder es befinden sich mindestens drei Stiche auf einem Haufen. Die Bisse verschwinden oft ganz ohne Behandlung nach etwa einer Woche wieder.

Übertragen Bettwanzen Krankheiten?

Bettwanzen-Bisse jucken zwar und sind unangenehm, sie sind aber ungefährlich und die Parasiten übertragen keine Krankheiten.

Woher kommen Bettwanzen?

Laut Umweltbundesamt leben Bettwanzen in bewohnten geschlossenen Räumen. Sie verstecken sich am liebsten in Betten, in Möbelfugen, hinter Bildern, in Ritzen und Spalten - überall, wo es dunkel, eng und trocken ist. Übertragen werden die Parasiten durch Gegenstände wie Reisegepäck, Kleidung, gebrauchte Möbelstücke usw. Durch den Anstieg des Gebrauchtwarenhandels und die erhöhte Reiselust breitet sich die Bettwanze wieder vermehrt aus.

Achten Sie darauf, auf Reisen Ihren Koffer nicht unmittelbar neben dem Bett abzustellen. Untersuchen Sie zusätzlich die Matratze, Bettwäsche und Möbel in Bettnähe auf schwarze und bräunliche Flecken. Dasselbe gilt für den Kauf von gebrauchten Möbeln, Bildern oder Matratzen.

Wie kann man Bettwanzen entfernen?

Bettwanzen mögen es weder heiß noch eiskalt. Alles, was Sie bei einem Befall waschen können, sollten sie bei 60 Grad waschen sowie in einem Trockner bzw. bei hohen Temperaturen trocknen. Was nicht waschbar ist, sollte laut Bundesministerium für Gesundheit, für mindestens zwei Stunden auf über 50 Grad erhitzt werden oder für mindestens fünf Tage bei minus fünf Grad eingefroren werden. Da das mit reichlich wenigen Gegenständen machbar ist, bleibt einem meist nichts anderes übrig, als die befallenen Möbel und Matratzen zu entsorgen. Saugen Sie unbedingt alles im näheren Umfeld des Bettwanzen-Befalls ab. Es ist aber auch eine Behandlung mit Insektiziden möglich - hierfür sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann oder eine Fachfrau zu Rate ziehen.