Betrugsmaschen Vorsicht - diese Briefe bedeuten Betrug

Betrugsmaschen mit solchen erfundenen Mahnschreiben und Zahlungsaufforderungen hat es auch in der Vergangenheit öfter mal gegeben. Zum Beispiel im Frühjahr 2022 im nördlichen Oberbayern. Damals wurden der Polizei knapp 200 Briefe einer angeblichen Anwaltskanzlei gemeldet, in denen Geld verlangt wurde. Jetzt also Nördlingen und nicht nur dort. In anderen Teilen Deutschlands wird auch vor diesen Briefen gewarnt.