Betrug mit Online-Vignetten Vorsicht vor falschen Onlineshops für Österreichs Digital-Vignette

Bayern 1 Hörer Franz Schmid aus Neuburg am Inn hat uns geschrieben: "Ich wollte spontan übers Wochenende zum Skifahren, dafür brauchte ich eine Vignette. Ich bin also über Google ein und klicke gleich auf den ersten Treffer. Nachdem ich meine Angaben gemacht habe, ging ein Fenster auf und ich musste eine Shopgebühr von 87 Cent zahlen. Ich habe draufgeklickt, dann ging ein weiteres Fenster auf. Ich habe den Vorgang dann abgebrochen. Am Ende hatten die beiden Fakeshops insgesamt 1534 Euro von meiner Kreditkarte abgebucht! Ich möchte, dass möglichst viele Menschen von dieser Abzocke erfahren und nicht wie ich darauf hereinfallen."