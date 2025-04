Beste Sonnencreme LSF 50 Diese Sonnencremes fürs Gesicht sind gut

Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 – stimmt das?

Viele Sonnencremes fürs Gesicht werben mit Lichtschutzfaktor 50 oder sogar 50+. Und ja, dieser Lichtschutz wird bei 12 der 14 getesteten Produkten in einem aktuellen Test eingehalten. Die Stiftung Warentest hat dafür Sonnencremes fürs Gesicht im Labor untersuchen lassen, in Zusammenarbeit mit anderen internationalen Verbraucherschutzorganisationen. Mit "mangelhaftem" Sonnenschutz fielen lediglich zwei Naturkosmetikprodukte in diesem Test auf.

Ärgerlich: Zwei von den Verbraucherschützern im Test gut bewertete Produkte von Drogeriemarkt-Eigenmarken sind mittlerweile mit einer anderen Rezeptur auf dem Markt. Daher nennen wir hier nur die gut getesteten Produkte, die man auch in der angegebenen Zusammensetzung im Handel noch kaufen kann. Auf den beiden ersten Plätzen landen teure Produkte, Preis-Leistungssieger ist ein günstigeres Sonnenschutzmittel aus dem Drogeriemarkt.

Beste Sonnencreme mit LSF 50 oder 50+

Eucerin Oil Control Face Sun Gel-Creme (Note 1,7, sehr guter UVA- und UVB-Schutz)

Oil Control Face Sun Gel-Creme (Note 1,7, sehr guter UVA- und UVB-Schutz) Garnier Ambre Solaire Super UV Sonnenschutzfluid mit Hyaluronsäure (Note 1,7, sehr guter UVA- und UVB-Schutz)

Super UV Sonnenschutzfluid mit Hyaluronsäure (Note 1,7, sehr guter UVA- und UVB-Schutz) dm Sundance Med Ultra Sensitiv Sonnenfluid (Note 1,8, sehr guter UVA- und UVB-Schutz)

Kann man normale Sonnencreme fürs Gesicht verwenden?

Ja, allerdings sollte man die Augenpartie aussparen, wenn man eine klassische Sonnencreme fürs Gesicht verwenden will, so das Team von Stiftung Warentest. Denn: "Die Produkte sind in der Regel anders zusammengesetzt und können so leichter ins Auge kriechen", heißt es auf test.de.

Wie viel Sonnencreme fürs Gesicht?

Um das Gesicht vor der Sonne zu schützen, sollte man einen halben Teelöffel Sonnencreme auftragen, empfiehlt die Stiftung Warentest. Also besser nicht geizen bei "einem der besten Anti-Aging-Mittel für die Haut" laut test.de.

