Seit zwei Tagen verschwunden Vermisster Hund von Bergwacht aus Weißbachschlucht gerettet

Der fünf Jahre alte Vierbeiner war bei einer Wandertour seines Besitzers zum Ristfeuchthorn ausgebüchst und zwei Tage lang vermisst. Urlauber hatten das Tier am Freitag rund 20 Höhenmeter über dem Gebirgsbach im Absturzgelände entdeckt und den Besitzer verständigt. Dieser hatte bereits Plakate mit seiner Telefonnummer aufgehängt.

Bergwacht seilt sich zu Hund ab

Die zu Hilfe gerufene Bergwacht seilte einen Retter zu dem Hund ab und packte ihn in ein spezielles Fluggeschirr, bevor der Rüde am Seil aus dem Hang und per Gebirgstrage aus der Schlucht transportiert wurde. Das komplett erschöpfte Tier wurde anschließend in die Reichenhaller Tierklinik gebracht. Acht Bergretter waren rund zweieinhalb Stunden lang im Einsatz.

Vermisste Hunde im Berchtesgadener Land

Die Bergwachten im Berchtesgadener Land waren in diesem Jahr bereits sechsmal zur Suche und Rettung von vermissten und abgestürzten Hunden im Einsatz. In vier Fällen konnten die Tiere lebend gerettet wurde. Ein bei einem Einsatz vermisster Suchhund tauchte nach einer Nacht am Hochstaufen von selbst wieder auf. Ein im April am Königsbach-Wasserfall abgestürzter Chihuaha konnten nach Tagen nur noch tot aufgefunden werden.