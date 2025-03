Bei Kälte mehr Deftiges Haben wir im Winter wirklich mehr Lust auf Gulasch?

Was beeinflusst unseren Geschmack

Die Jahreszeiten und auch die damit zusammenhängenden Temperaturen beeinflussen uns über das Jahr hinweg. Es verändert sich das Angebot an Lebensmitteln im Supermarkt, aber auch, ob wir lieber warme oder kalte Gerichte essen. Auch die Lichtintensität spielt eine große Rolle, was unser Konsumverhalten angeht – so ist im dunkleren Finnland vergleichsweise der Kaffeekonsum besonders hoch. Und um Weihnachten herum ist uns vom Geschmack her eher nach etwas Süßem, weil das eher stimmungsaufhellend wirkt.