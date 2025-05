Bayerns Schlösser Entdecken Sie die schönsten Schlösser im Freistaat

Schloss Johannisburg – Unterfranken

Schloss Neuschwanstein – Schwaben

Das Schloss Neuschwanstein ist vermutlich der Inbegriff des bayerischen Schlosses. Der Traum von Ludwig II. von Bayern in Hohenschwangau zieht täglich Besucher aus aller Welt magisch an. Tickets für das Schloss können im Online-Ticketshop, aber auch vor Ort im Ticket Center Hohenschwangau je nach Verfügbarkeit und ausschließlich für denselben Tag erworben werden. Bitte beachten Sie, dass es vorkommen kann, dass die Eintrittskarten für einen bestimmten Tag schon früh ausverkauft sind. Die Besichtigung von Schloss Neuschwanstein ist nur im Rahmen einer Führung zu einer festen Einlasszeit möglich. Die Verwaltung weist auf ihrer Homepage darauf hin: Wir empfehlen mindestens 1,5 bis 2 Stunden vor Ihrer Einlasszeit (Schloss Neuschwanstein) bzw. mindestens 1 Stunde vor Ihrer Einlasszeit (Schloss Hohenschwangau) im Ort Hohenschwangau zu sein. Geöffnet ist Neuschwanstein von 01. April bis 15. Oktober von 9 bis 18 Uhr und von 16. Oktober bis 31. März von 10 bis 16 Uhr. Erwachsene zahlen 21 Euo Eintritt, Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr und Schüler erhalten freien Eintritt. Alle weiteren Infos rund um Tickets für Schloss Neuschwanstein finden Sie hier: Hohenschwangau.de

Schloss Hohenaschau – Oberbayern

Das Schloss Hohenaschau thront über Aschau im malerischen Chiemgau. Die Besichtigung des Schlosses ist nur im Rahmen einer Führung möglich. Das ist von Mai bis Ende Oktober jeweils Dienstag und Donnerstag um 13.30 Uhr und um 15 Uhr sowie Mittwoch und Freitag um 10 Uhr und um 11.30 Uhr als auch an Sonn- und Feiertagen um 13.30 Uhr und um 15 Uhr möglich. Eintrittskarten sind nur in der Touristen-Info Aschau erhältlich. Sie kosten 7 Euro für Erwachsene und Kinder von 6 bis 16 Jahren zahlen 5 Euro. Alle weiteren Informationen finden Sie hier: Aschau.de

Eremitage – Oberfranken

Schloss Neuburg an der Donau – Oberbayern

Schloss Lohr am Main – Unterfranken

Das Spessartmuseum im Schloss Lohr ist eine Schatzkammer voller Geschichte in zauberhafter Umgebung. Das Schloss ist von Dienstag bis Samstag von 10 bis 16 Uhr und Sonn- und Feiertags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Hunde an der Leine sind herzlich willkommen. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 3 Euro, für Kinder unter 6 Jahren kostet der Besuch des Schlosses nichts. Es kann dort ausschließlich mit Bargeld bezahlt werden. Alles Weitere finden Sie hier: Spessartmuseum.de

Schloss Mespelbrunn – Unterfranken

Tucherschloss – Mittelfranken

Schloss Egg – Niederbayern

Schloss Alteglofsheim – Oberpfalz

Schloss Linderhof - Oberbayern

Die Schlossanlage Linderhof ist wahrlich einen Besuch wert. Nach Restaurierungen ist die märchenhafte Venusgrotte auch wieder zu besichtigen. Jedoch gibt es wegen Straßenbauarbeiten zwischen Graswang und Linderhof in der Zeit von 5. bis 23 Mai 2025 kleine Änderungen hinsichtlich des Besuches. So können in diesem Zeitraum keine Online-Tickets verkauft werden. Der Erwerb ist ausschließlich an der Kasse von Schloss Linderhof möglich. Eine Gesamtkarte für Erwachsene kostet 13 Euro. Kinder bis 18 Jahre erhalten freien Eintritt. Hier sind noch mehr Infos rund um das Schloss Linderhof: Schloss-Linderhof.de