Bayerns bester Bryan Gesucht: Wer hat das Zeug zum Bryan Adams?

Sie haben das Zeug zum Bryan Adams und können "Summer of 69" auswendig, schließlich ist das für Sie der großartigste Songs, die je veröffentlicht wurden?

Zeigen Sie uns Ihr Talent als Bryan Adams - und mit etwas Glück laden wir Sie auf die Bühne: Denn Sie sind schließlich Bayerns Bester Bryan - und gehören ins Rampenlicht. Und zwar am 29.6.2019 beim BAYERN 1 Sommerfestival in Bad Bocklet. Sie singen mit der BAYERN 1 Band im Vorprogramm von Alphaville und Kim Wilde. Die lernen Sie natürlich auch backstage kennen. Erstklassige Übernachtung für 2 Personen in Bad Bocklet und Catering sind natürlich auch dabei! Das hört sich gut an?

Schicken Sie uns eine Kostprobe!

Dann senden Sie uns eine kurze Kostprobe, wie Sie als "Bayerns bester Bryan" oder natürlich auch als "Bayerns beste Bryanin" klingen: Das geht am schnellesten per Video oder Sprachnachricht (sagen wir: Gesangsnachricht) via WhatsApp an: 0151-19589000.

Viel Glück!

Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.