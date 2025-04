Bayern 1 Ticketwochen Bayern 1 verlost Tickets für die besten Konzerte in Bayern

Mehr Abwechslung bringt Bayern 1 in Ihr Radio und jetzt wieder auf Bayerns Bühnen

Mit Bayern 1 zu den Konzerthighlights 2025

Bayern 1 schickt einige glückliche Gewinner und Gewinnerinnen zu den besten Konzerten Bayerns 2025. Diese dürfen sich freuen, Lionel Richie, Sting, Simply Red, Rod Stewart und Kim Wilde live auf der Bühne zu erleben.

Der Star ruft an: Anmelden - abheben - abräumen!

So ergattern Sie Ihr exklusives Ticket: Geben Sie uns Ihre Telefonnummer, mit etwas Glück klingelt es bei Ihnen und der Star ruft an. Ertönt der Hit im Hörer - singen Sie lauthals mit! Wer sich traut und singt, ist dabei!

Wie das klingen kann, das hören Sie hier:

VIP-Packages für Lionel Richie, Sting, Simply Red und Rod Stewart in München

Lionel Richie am 9. Juli 2025

Sting am 14. Oktober 2025

Simply Red am 21. Oktober 2025

Rod Stewart am 7. Dezember 2025

Der internationale Superstar Lionel Richie geht auf Tournee durch Europa, wie sie noch nie zuvor zu sehen war. "Say Hello To The Hits" wird eine magische Hommage an Richies bleibendes Vermächtnis als einer der größten Songwriter und Entertainer der Musikgeschichte sein. Am 9. Juli 2025 kommt der Pop- und Soul-Star in die Olympiahalle München. Sein Konzert wird eine Reise durch seine größten Erfolge und verspricht einen emotionalen Abend.

Sting, der 17-fache Grammy-Preisträger, wird sich als "Sting 3.0" gemeinsam mit seinem virtuosen Gitarristen Dominic Miller und Schlagzeuger Chris Maas im Herbst 2025 auf einer Arena-Tour präsentieren. Am 14. Oktober 2025 spielt Sting in der Olympiahalle München. Mit Welthits von The Police wie "Roxanne", "Message In A Bottle" und "Every Breath You Take" oder seinen Soloklassikern wie "Fields of Gold" und "Englishman in New York" hat er Pop-Geschichte geschrieben.

Simply Red feiern am 21. Oktober 2025 ihr 40-jähriges Jubiläum mit Ihnen in der Olympiahalle München. Ihr Konzert wird eine Mischung aus alten Klassikern und neuen Songs sein und verspricht einen besonderen Abend: "Die Fans können sich jetzt schon darauf freuen, all ihre Lieblingslieder von Simply Red von 1985 bis heute zu hören und einen unvergesslichen Abend zu erleben, an dem wir den unglaublichen Weg feiern, den wir in den letzten vier Jahrzehnten gemeinsam gegangen sind", sagt Mick Hucknall.

Rod Stewart freut sich schon wahnsinnig auf seine sensationelle Tour "Live in Concert - One Last Time" und verspricht: "Ich freue mich auf tolle, energiegeladene Shows mit meinen wunderbaren Fans in Deutschland. Ich werde meine größten Hits performen – und natürlich wird es wieder viele Überraschungen geben." Rod Stewart kommt am 7. Dezember 2025 in die Olympiahalle München. Mit seiner markanten Stimme und Hits wie „Da Ya Think I'm Sexy?“ und „Have I Told You Lately“ hat er Musikgeschichte geschrieben.

Das beinhalten die VIP-Packages für die Konzerte in der Olympiahalle München

VIP-Packages für die Olympiahalle München für Lionel Richie (09.07.2025), Sting (14.10.2025), Simply Red (21.10.2025) und Rod Stewart (07.12.2025):

Hochwertiger Premium Seat in bester Kategorie

Parkplatz vor der Business Area der Olympiahalle oder im nahen Parkdeck

Garderobenservice

Feine Spezialitätenauswahl ab eineinhalb Stunden vor der Veranstaltung (inkl. Getränkeauswahl)

Separater Zugang zur Olympiahalle

Separater Sanitärbereich

Keinerlei Wartezeiten während der Veranstaltung

Die VIP-Packages werden in Kooperation mit Olympiapark München verlost.

Kim Wilde im Circus Krone

Bayern 1 präsentiert am 13. November 2025 das einzige Konzert in Bayern von Kim Wildes "Closer" Tour 2025 im Circus Krone. Die 80er-Ikone bringt ihre Hits wie "You Keep Me Hangin' On" und "You Came" zurück auf die Bühne. Ihre energiegeladene Show wird ein aufregender Abend für alle Fans.

Alle Gewinnerinnen und Gewinner können sich neben tollen Plätzen auch über eine Übernachtung mit Frühstück in einem kuratierten Boutique-Hotel in München freuen.

Gewinn-Paket Circus Krone München für Kim Wilde

Kim Wilde am 13. November 2025:

Sitzplätze der Kategorie PK 1

eine Übernachtung im Doppelzimmer mit Frühstück im 25hours Hotel Munich The Royal Bavarian

Hier können Sie mitmachen:

Erst anmelden & wenn wir Sie zurückrufen, singen Sie Ihren Lieblingssong, um die Tickets zu gewinnen.

Wir wünschen allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen viel Glück!