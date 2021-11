Die BAYERN 1 Sternstundenauktion Wir versteigern Lieblingsstücke und exklusive BAYERN 1 Erlebnisse

Ab 29. November bis zum BR Sternstunden Tag am 10. Dezember können Sie jeden Morgen eines der wunderbaren, abgefahrenen, persönlichen Lieblingsstücke oder Events Ihrer BAYERN 1 Moderatorinnen oder Moderatoren ersteigern. Zum Beispiel ein paar handsignierte Boxhandschuhe von Muhammad Ali, die er einst BAYERN 1 Moderator Fritz Egner persönlich geschenkt hat - und Fritz Egner trennt sich von diesem Liebhaber-Objekt, für Kinder in Not.



Bei der Sternstundenauktion haben Sie also nicht nur die Chance auf exklusive Schätze - Ihr Gebot tut auch noch Gutes. Denn der komplette Betrag des Höchstbietenden wird direkt an die Benefizaktion Sternstunden gespendet. Machen Sie also mit und geben Sie Ihr Gebot für Kinder in Not ab.