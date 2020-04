Ab dem 27. April dürfen in Bayern viele Geschäfte bis 800 qm wieder öffnen. Wir unterstützen die bayerischen Einzelhändler mit Wunschmusik zur Ladenöffnung. Sagen Sie Ihren Kunden, dass Sie wieder für sie da sind. Mit guter Musik und praktischem Hinweisschild. Jetzt Lieblingstitel wünschen!

Vielen Ladenbesitzern fällt ein Stein vom Herzen, dass sie endlich wieder ihre Türen öffnen dürfen. Nach Wochen, in denen sie keinen Kunden empfangen konnten, geht es in Bayern vorsichtig wieder ein bisschen in Richtung Normalität - auch wenn sich Gastronomie und Hotellerie noch gedulden müssen.

Mit unserer Aktion "Bayern sperrt wieder auf - und BAYERN 1 macht die Musik dazu" wollen wir den bayerischen Einzelhändlern Mut machen. Wünschen Sie sich Ihren Lieblingssong und erzählen Sie im Radio, dass Sie wieder da sind und alle Vorsorgemaßnahmen für Ihre Kunden getroffen haben. Einfach unten das Formular ausfüllen – wir bemühen uns, in den nächsten Tagen so viele Musikwünsche wie möglich zu erfüllen.

Mit Ihrem Bild wird es persönlich.

Als praktische Hilfe haben wir ein Motiv für ein Hinweisschild bereitgestellt. Schicken Sie uns mit dem Formular ein Foto von sich mit. Wir personalisieren damit das Schild für Ihre Ladentür.

Viel Erfolg beim Neustart und bleiben Sie gesund!