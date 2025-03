Das Bayern 1 E-Bike-Duell Ab in den Fahrrad-Frühling!

Wer jemals mit einem E-Bike gefahren ist, weiß, wie leicht und unbeschwert sich das anfühlt: Egal, ob Sie entlang des Ammer-Amper-Radwegs durchs bayerischen Voralpenland radeln, an Felsen und Fachwerkhäusern vorbei durch Franken fahren oder einfach nur schnell zum nächsten Supermarkt wollen für den kleinen Einkauf zwischendurch – mit einem E-Bike kommen Sie schnell, einfach und bequem überall hin.

Mitmachen und gewinnen beim Bayern 1 E-Bike-Duell ist ganz einfach!

Um diese Schmuckstücke geht's: Enduro E-Bike Carver Drift E.510 oder City E-Bike Flyer Upstreet5 5.20 Comfort

Melden Sie sich als "Paar" an. Das können Freunde, Eheleute, Pärchen oder auch Arbeitskollegen und -kolleginnen sein. Wir stellen Ihnen eine spannende Schätzfrage rund ums "Radln in Bayern" und wer näher am richtigen Ergebnis dran ist – gewinnt das hochwertige E-Bike im Bild.