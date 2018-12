Bayerischer Filmpreis 2018: Publikumspreis gesucht - Sie stimmen ab!

kinokino, das Filmmagazin des Bayerischen Rundfunks und Bayern 1 suchen auch dieses Jahr den Zuschauerliebling des Bayerischen Filmpreises. Bis zum 31. Dezember 2018 kann das Publikum online seinen Lieblingsfilm auswählen. Der BR verlost unter den Teilnehmern ein Wochenende für zwei Personen in einem Luxushotel in München.

Am Freitag, 25. Januar 2019, wird im Münchener Prinzregententheater zum 40. Mal der Bayerische Filmpreis verliehen. Auch dieses Jahr werden zahlreiche Prominente aus Film, Fernsehen und Politik zu der glanzvollen Gala erscheinen, die der Bayerische Rundfunk produziert und ausstrahlt.

kinokino, das Filmmagazin im BR Fernsehen, und Bayern 1 suchen den Zuschauerliebling des Bayerischen Filmpreises. Von 1. bis 31. Dezember 2018 kann das Publikum im Internet unter www.br.de/filmpreis aus den fünf zuschauerstärksten deutschen Filmen des Jahres seinen Favoriten auswählen.

Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost der BR ein Wochenende für zwei Personen in einem Luxushotel in München. Der Gewinner darf zudem im Rahmen der Filmpreis-Gala am 25. Januar 2019 persönlich auf der Bühne den Publikumspreis überreichen. Darüber hinaus erhält der Gewinner zwei der begehrten Karten für den Deutschen Filmball am 26. Januar 2019 – das traditionelle Branchen-Highlight der deutschen Filmwirtschaft.