Folge des Hochwassers? Baum stürzt in Mömbris auf ein Auto

An einer Straßenkreuzung in Mömbris (Lkr. Aschaffenburg) ist eine Eiche umgestürzt und hat einen Pkw unter sich begraben: Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Das Unglück könnte eine Folge des Hochwassers vom 13. April sein.

Das war Glück im Unglück für die Fahrerin eines Kleinwagens: Ihr Auto ist am Dienstag (17.04.18) in Mömbris von einer umgestürzten Eiche begraben worden. Die Frau blieb unverletzt.

Die Frau fuhr am Dienstagnachmittag auf der Staatsstraße von Niedersteinbach nach Mömbris. An einer Kreuzung bei Fronhofen stürzte der an leicht abschüssiger Stelle stehende Baum dann um. Ein entgegenkommender Autofahrer erkannte die Gefahr rechtzeitig und fuhr noch unter dem fallenden Baum durch. Anschließend fiel der Baum auf das Auto der Frau. Der Autofahrer half der Frau aus ihrem Wagen. Sie kam mit dem Schrecken davon. Am Auto entstand Totalschaden.

Feuerwehr vermutet Hochwasser in Mömbris als Ursache

Nach Einschätzung der Feuerwehr könnte das Unglück eine Folge des jüngsten Hochwassers vom 13. April 2018 sein. Durch Starkregen wurden am bayerischen Untermain zahlreiche Keller und auch Straßen überflutet. Rund 150 Feuerwehrleute ware im Einsatz und mussten an rund 60 Orten eingreifen: Keller wurden leer gepumpt, Straßen von Schlamm befreit, Gebäude mussten mit Sandsäcken geschützt werden. Ein Schwerpunkt war neben Orten wie Blankenbach, Kleinkalhl oder Schöllkrippen auch der Markt Mömbris mit seinen insgesamt 18 Ortsteilen.

Bereits im Mai 2017 war Mömbris von einem - allerdings ungleich schwereren - Unwetter betroffen. Die Schäden damals gingen in die Millionen.