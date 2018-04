Feuerwehreinsatz um 4 Uhr früh Bad Kissingen: Schlecht geträumt - Sanatoriumsgast löst Fehlalarm aus

In einem Sanatorium in Bad Kissingen hat am frühen Morgen ein älterer Herr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst, weil er schlecht geträumt hatte. Der Mann hatte sein Bett verlassen, sich ausgesperrt und aus Verzweiflung den Feuermelder gedrückt.

Aus dem Schlaf gerissen wollte der ältere Herr laut Polizei gegen 4 Uhr auf Toilette gehen. Dabei verwechselte er die Badezimmertür mit der Tür zum Gang. Als er im Flur stand, fiel die Zimmertüre ins Schloss und der Mann war ausgesperrt. Und weil offenbar seine Gattin im Zimmer sein Klopfen nicht hörte, drückte der Mann in seiner Not den Feuermelder im Gang. Daraufhin ertönte an der Außenfassade des Sanatoriums ein akustischer Warnton. Anwohner wurden davon wach und meldeten der Rettungsleitstelle über 112 den Feueralarm.

Fehlalarm ist rasch aufgeklärt

Die freiwillige Feuerwehr Bad Kissingen rückte mit zwei Fahrzeugen an. Am Sanatorium war dann schnell klar, wie es zu diesem Fehlalarm gekommen war. Die Polizei in Bad Kissingen weiß allerdings nicht, für wie viele Gäste des Sanatoriums die Nacht heute früh um 4 Uhr schon zu Ende war.