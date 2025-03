Backpapier entsorgen In welchen Müll kommt "nassfestes" Papier?

Nassfestes Papier

Alexander Dallmus, Umweltexperte des Besser Leben Teams von BAYERN 1, erklärt, dass Papieren wie Backpapier, also dem sogenannten nassfesten Papier, bei der Herstellung Stoffe beigemischt werden, um es wasserundurchlässig und fett- und schmutzabweisend zu machen. Das Problem mit diesen Stoffen ist allerdings, dass das Recycling von nassfesten Papieren, wie Backpapier, Metzgertüten oder Kochboxen, gar nicht so einfach ist. Die Verbraucherinnen und Verbraucher geben diese Arten von Papier gerne in den Papiermüll - in der Annahme, dass sie damit etwas Gutes tun.

Wie wird Backpapier recycelt?

Normales Papier oder unbeschichtete Kartonagen werden im Recyclingprozess aufgeweicht, so Dallmus, um dann zu neuem Papier gefertigt werden zu können. Bei nassfestem Papier funktioniert das aber aufgrund der Beschichtungen nicht. So muss das nassfeste Papier meist händisch aus dem Altpapier sortiert und in den Restmüll gegeben werden, wo es dann verbrannt wird.

Abhilfe will hier eine Recyclingfirma aus München schaffen. Das Unternehmen kann mithilfe einer eigens entwickelten Maschine dieses Papier trocken und so recycelbar machen. Die nassfesten Papiere werden dort zerstückelt und wieder aufbereitet. Am Ende sehen sie aus wie weiße Baumwolle. Aus diesen aufgedröselten Papierfasern kann dann neues Papier hergestellt werden.

"Das ist jetzt erstmal ein Testverfahren, da wird geguckt, wie läuft das Ganze, was kriegt man daraus. Also im industriellen Maßstab funktioniert es noch nicht, aber das ist das Ziel. Der Grundstein ist schonmal gelegt." Alexander Dallmus

In welche Tonne kommt Backpapier?

Bis dieses Verfahren also im großen Stil genutzt werden kann, muss beschichtetes Papier, wie beispielsweise Backpapier, über den Restmüll entsorgt werden.

