Backpapier In Form bringen

Backpapier in eine runde Form bringen

Rechteckiges Backpapier in einer Springform zu platzieren kann zu einer argen Geduldsprobe werden. Dabei gibt es tatsächlich einen einfachen Trick, wie sich vorher widerspenstiges Backpapier ganz geschmeidig in Form bringen lässt - ganz egal, ob es sich um eine runde Springform handelt oder eine Kastenform.

Dazu das Backpapier einmal komplett zusammenknüllen und das Knäuel befeuchten. Das geht unter dem Wasserhahn oder in einer Schüssel mit Wasser. Kurz ausschütteln und wieder entfalten - und schon lässt sich das Backpapier problemlos in jede Form bringen - in Ecken, an Rundungen. Und es bleibt dann auch an Ort und Stelle.