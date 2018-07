Besatzung blieb unverletzt Baby-Notarztwagen fängt Feuer auf A3 bei Wolnzach

Heute Vormittag ist auf der A93 in der Nähe von Wolnzach ein Notarztwagen für Säuglinge plötzlich in Brand geraten. An Bord waren zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes und ein Hund.

Von: Lena Deutsch