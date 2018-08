Großkarolinenfeld Baby in Auto eingesperrt - Verkäuferin schlägt Scheibe ein

Durch ihr beherztes Handeln hat eine Supermarktmitarbeitern in Großkarolinenfeld ein Baby gerettet, das bei glühender Hitze in einem Auto eingeschlossen war.

Die junge Mutter des Babys hatte ihr Auto auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Wendelsteinstraße in Großkarolinenfeld geparkt und sich versehentlich ausgesperrt. Im Wagen, der in der prallen Sonne stand, lag noch ihr zwei Monate altes Baby.

Eingesperrtes Baby erbricht sich

Wie die Bad Abilinger Polizei mitteilt, versuchte die Frau vergeblich, eine der Wagentüren zu öffnen. Deshalb bat sie das Personal des Supermarkts um Hilfe. Eine Mitarbeiterin verständigte umgehend die Rettungskräfte.

Währenddessen musste sich das Baby erbrechen. Die Mitarbeiterin reagierte sofort und schlug mit einem Hammer eine Seitenscheibe ein. Überglücklich konnte die Mutter ihr Kind unverletzt aus dem Auto holen.