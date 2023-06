Autoschlüssel Batterie Leere Batterie - mit dem Notfall-Schlüssel Auto öffnen

Schlüsselbatterie leer - Auto öffnen mit diesem Hack

Die meisten Autos lassen sich mittlerweile mit Funkfernbedienungen öffnen und auch schließen. Doch was, wenn die Batterie der Fernbedienung plötzlich leer ist und man keine Möglichkeit hat, diese direkt zu wechseln? Gibt es dann noch eine Möglichkeit ins Auto zu kommen und es zu starten? Ja!

Bei genauem Hinsehen ist an jeder Fernbedienung ein kleiner Druckknopf oder Hebel zu finden. Über diesen gelangt man an den manuellen Ersatzschlüssel.

Findet man zunächst kein Schlüsselloch am Auto, befindet es sich vermutlich am Griff unter einer Blende. Diese kann man vorsichtig abnehmen und die Autotür dann aufsperren.

Im Handbuch kann nun nachgelesen werden, wie man die Autobatterie wechselt oder auch, wie man das Auto trotz leerer Batterie im Autoschlüssel starten kann!

Gute und sichere Fahrt!