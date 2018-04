Serie geht weiter Autokratzer beschädigt Fahrzeuge in Würzburg und Veitshöchheim

Am Osterwochenende sind erneut in Stadt und Landkreis Würzburg Autos von einem Unbekannten mutwillig beschädigt worden. 20 Autos wurden verkratzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Laut Polizeipräsidium Unterfranken wurden im Würzburger Stadtgebiet in der Unterdürrbacher Straße insgesamt acht Autos verkratzt worden. Aufgrund des Schadensbildes gehen die Ermittler von einem Zusammenhang mit der Sachbeschädigungsserie aus. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag 21 Uhr, und Sonntag 6 Uhr.

In zwei Nächten 20 Autos verkratzt

Auch in Veitshöchheim wurden wieder Fahrzeuge zerkratzt. Zwischen Sonntag 22.30 Uhr und Montag 6 Uhr hatte der Unbekannte an rund 20 Fahrzeugen Kratzer im Bereich der seitlichen Türen und der Motorhaube angebracht. Die beschädigten Autos waren in der Rosenstraße und Sonnenstraße geparkt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Die Ermittlungskommission Lackkratzer hofft auch weiterhin auf Hinweise von Anwohnern und Zeugen. Für Informationen, die zur Ergreifung des Täters führen, ist eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt.