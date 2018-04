Serie in Würzburg 70 zerkratzte Autos - Täter hat wieder zugeschalgen

Die Serie von zerkratzten Autos in und um Würzburg reißt nicht ab. Am vergangenen Wochenende hat der Unbekannte erneut im Würzburger Stadtteil Unterdürrbach zugeschlagen. Laut Polizei wurden insgesamt 70 Fahrzeuge zerkratzt.

In den Nächten von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag (09.04.18) wurden in der Unterdürrbacher-Straße und in der Steinburg-Straße insgesamt rund 70 Fahrzeuge beschädigt. Und wie in den vielen Fällen davor, fehlt auch hier bislang jede Spur, die zum Täter führen könnte. Wie die Würzburger Polizei mitteilt, wird weiter mit Nachdruck und mit viel Personal an dem Fall gearbeitet. Auch ein Profiler stehe dem Team zur Verfügung. Er soll den Ermittlern Anhaltspunkte geben, um was für eine Art von Täter es sich bei dem Autokratzer handeln könnte.

Täter verhält sich unauffällig

Es sei den ermittelnden Beamten auch bewusst, dass die Bevölkerung mittlerweile mit der Geduld am Ende sei, sagte am Montagvormittag (09.04.18) eine Polizeisprecherin dem Bayerischen Rundfunk. Aber es sei eben sehr schwierig, einen Täter, der sich derart unauffällig verhält und einen solch großen Radius habe, auf frischer Tat zu ertappen.