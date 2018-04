Essenbach Autofahrer stirbt bei Unfall - Lastwagenfahrer festgenommen

Ein Mann fährt mit seinem Luxuswagen auf der A92 in Essenbach (Lkr. Landshut) in den Tod. Der Fahrer eines nachfolgenden Lastwagens prallt in die Leitplanke - und wird festgenommen. Gegen ihn lagen mehrere Haftbefehle vor.