Autodiebe in Nürnberg "Keyless-go"-System ausgetrickst und Auto gestohlen

Unbekannte haben am Wochenende in Nürnberg ein Auto mit einem sogenannten Keyless-go-System gestohlen. Den Tätern gelang es, das Funksignal mitzuschneiden und das Auto ohne Schlüssel zu starten. Die Polizei gibt Tipps, wie sich Autohalter vor dieser Methode schützen können.

Laut Polizei haben die Täter in der Schoppershofstraße zugeschlagen und einen hochwertigen silbergrauen Wagen entwendet. Der Pkw war mit dem sogenannten "Keyless-go"-System ausgerüstet.

Funkwellen abgegriffen

Bei solchen Fahrzeugen funktioniert das Öffnen und Starten kontaktlos über Funkwellen. Nach Polizeiangaben greifen die Täter in solchen Fällen das Funksignal auf, gelangen so widerrechtlich in die Fahrzeuge und können diese starten, ohne den jeweiligen Schlüssel entwenden zu müssen.

So schützen Sie ihr "Keyless-go"-Auto vor Dieben

Die Kriminalpolizei rät in diesem Zusammenhang Besitzern von Fahrzeugen, die mit "Keyless-go" ausgerüstet sind, ihr Fahrzeug möglichst in einer verschlossenen Garage oder auf einem abgesperrten Grundstück zu parken und Zündschlüssel nie ungeschützt in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür abzulegen. Außerdem sollten Besitzer solcher Fahrzeuge Schlüsseletuis mit eingebauter Abschirmfolie oder Schlüsseltresore benutzen, um das Funksignal abzuschirmen.