40 Cent teurer Warum das Tanken an der Autobahn oft so viel kostet

Über 40 Cent je Liter kostet der Sprit mehr an der Autobahn-Tankstelle als an einer normalen Tankstelle – obwohl es sich um denselben Mineralöl-Konzern handelt. Das sind die Gründe, warum das Tanken an der Autobahn so extrem viel teurer ist.

Bayern 1 Hörer Jürgen aus dem Inntal hat uns geschrieben und folgende Frage gestellt: "Warum ist der Spritpreis auf der Autobahn um 40 Cent teurer als bei der Tankstelle auf der Landstraße beim gleichen Konzern?"

Autobahnraststätte Tanken Kosten

Dass das Tanken an der Autobahn-Raststätte so teuer ist, hat Gründe. Welche das sind, erklärt Bayern 1 Verkehrsexpertin Ines Schneider: "Erst einmal sind Rastanlagen schon mal teurer als reine Tankstellen, was die Unterhaltskosten betrifft. Und dann gibt es noch die Gesellschaft 'Tank & Rast', die tatsächlich neun von zehn Autobahnraststätten betreibt, also fast so etwas wie eine Monopolstellung hat. Die versteigert alle paar Jahre Pachtverträge unter den Mineralölunternehmen und diese Verträge sind richtig teuer." Das Geld dafür werde an den Zapfsäulen wieder reingeholt.

Autobahn Tankstelle – die Öffnungszeiten treiben die Kosten hoch

Es gibt aber noch einen weiteren Kostenfaktor für Tankstellenbetreiber an der Autobahn, sagt Ines Schneider: "Tankstellen an Autobahnen müssen 365 Tage im Jahr rund um die Uhr geöffnet haben. Auch das macht Tanken an Rastanlagen so teuer."

Billiger tanken neben der Autobahn

Diese extremen Tankpreise werden kritisiert, Hoffnung, dass sich das ändert, besteht allerdings wenig. Unsere Verkehrsexpertin: "Da heißt es zum Beispiel, dass die Auktionen, bei denen die Mineralölkonzerne sich die Autobahntankstellen sichern, zwar teuer seien, aber die sehr hohen Mehrkosten an den Zapfsäulen auf keinen Fall rechtfertigen. Das Bundeskartellamt sieht aber keine Verstöße bei der Lizenzvergabe und auch keine Möglichkeit, auf eine Preissenkung hinzuwirken."

Der Tipp von Ines Schneider: Suchen Sie in Tank-Apps nach kostengünstigeren Tankstellen in der Nähe der Autobahn und nehmen Sie einen kleinen Umweg in Kauf.

