"Wo steht mein Auto?" Bayern 1 hilft bei der Suche nach verloren geglaubtem Kleinwagen

Bayern 1 Hörerin Elke hat sich bei uns gemeldet: Ihre beste Freundin Manuela hatte in der Nürnberger Innenstadt einen Termin. Sie hat ihren silbernen Nissan irgendwo geparkt und ging zu Fuß los Richtung Plärrer - und findet nach dem Termin ihr Auto nicht mehr!

Auto eine Woche lang nicht wiedergefunden

Alle Hebel wurden in Bewegung gesetzt: Freundinnen und Freunde sowie Bekannte halfen mit bei der Suche, die Polizei wurde informiert, sogar die Verkehrsüberwachung wurde befragt, ob vielleicht ein Strafzettel verteilt wurde - nichts! Über eine ganze Woche lang musste Manuela um ihr Auto bangen.

Bayern 1 startet Suchaufruf im Radio

Marcus Fahn startet mit Manuelas Freundin Elke am Dienstagmorgen einen Aufruf im Radio, mit der Bitte, in der Nürnberger Innenstadt die Augen offenzuhalten nach dem geparkten Nissan mit Laufer Kennzeichen. Die Hilfsbereitschaft ist groß, viele Hörerinnen und Hörer melden sich und beteiligen sich gerne an der Suche.