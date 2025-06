Auto-Spiele Smarte Kinderspiele für die Autofahrt

Die Wort-statt-Autoschlange

Einer bildet ein zusammengesetztes Hauptwort, also eins, das eigentlich aus zwei Wörtern besteht und der Nächste merkt sich das und bildet mit dem letzten Teil wieder ein neues und so weiter.

Wir bringen Farbe ins Spiel

Tiere raten

Warum für Eltern der Urlaub mit dem Auto am besten ist.

Von A bis Z

Das geht so ähnlich wie Stadt-Land-Fluss. Die Mitspieler wählen ein Kategorie und der Erste in der Reihe muss ein Wort mit "A" finden, der Nächste ist mit "B" dran und so weiter. Wer nicht weiter weiß, fliegt raus.