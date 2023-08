Ausweispflicht Muss ich meinen Personalausweis immer dabei haben?

Wenn ich ohne Personalausweis in eine Polizeikontrolle gerate - mache ich mich strafbar?

Was passiert, wenn man bei einer Polizeikontrolle den Ausweis nicht dabei hat?

Das hängt von der Situation ab, in der die Kontrolle durchgeführt wird: "Wenn es blöd läuft", so der Polizeireporter "müsste man mit auf die Wache, wo dann die Identität durch allerlei Fragen festgestellt wird."

Muss ich meinen Personalausweis immer dabei haben?

Man muss seinen Personalausweis nicht ständig bei sich haben.

"Es gilt in Deutschland zwar die Verpflichtung, ab 16 Jahren einen gültigen Personalausweis oder Reisepass zu besitzen - man muss ihn aber nicht immer dabei haben", sagt Polizeireporter Pfeifer. Allerdings gibt es natürlich auch Ausnahmen von dieser Regel: "Wer in Berufen arbeitet, wo oft Schwarzarbeit festgestellt wird - also etwa im Bau- oder Gaststättengewerbe - muss während der Arbeitszeit einen Ausweis dabei haben; in der Freizeit aber nicht", so Pfeifer. "Das nennt sich verschärfte Ausweispflicht. Und die gilt im Übrigen auch für Menschen, die aus beruflichen Gründen einen Waffe tragen."