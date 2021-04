Austern Rezept So gelingen gebratene Austern mit Speck

Zutaten gebratene Austern

Austern Rezept

Die Austern vorsichtig aufbrechen. Am besten vom Fischhändler bereits öffnen lassen.

Nachdem alle Austern eingewickelt sind die Schalotten schälen und in feine Würfel schneiden, sowie den Dill fein schneiden.

Zwei Esslöffel Butter in einer großen, beschichteten Pfanne aufschäumen lassen, die Schalottenwürfel zugeben, Austern im Speckmantel mit der Stelle an der sich der Speck überlappt nach unten hineinlegen, den fein geschnittenen Dill zugeben und die Austern bei mittlerer Hitze 2 Minuten in dieser Aromabutter ringsum braten.