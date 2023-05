Außergewöhnliche Berufe Naturfilmer, Sterbebegleiterin, Quantenphysiker und Wrestlerin im Gespräch

BAYERN 1 Moderator Thorsten Otto stellt in dieser Sendung Menschen mit außergewöhnlichen Berufen vor, die als Gäste auf der Blauen Couch saßen. Hören Sie hier die Blaue Couch Podcasts über ungewöhnliche Wege zu erfüllenden Berufen.

Quantenphysiker Markus Pflitsch

Was macht eigentlich ein Quantenphysiker und was leisten Quantencomputer? Quantenphysiker und Unternehmer Markus Pflitsch erklärt es auf der Blauen Couch und spricht auch darüber wie er vom Nerd zu einem Mann mit Mission wurde:

Wrestlerin Jazzy Gabert

Wie kommt man dazu, Wrestling zu seinem Beruf zu machen? Diese Frage hat Jazzy Gabert uns auf der Blauen Couch beantwortet. Wie diese Berufswahl sie zu einer selbstbewußten und starken Person gemacht hat, was Freiheit und Schmerzen damit zu tun haben und welche Grundregeln es beim Wrestling gibt. All das erzählt Wrestlerin Jazzy Gabert alias Alpha Female:

Sterbebegleiterin Johanna Klug

Naturfilmer Jan Haft

Die Geschichte eines bei uns ausgestorbenen Falters verfolgen und die wundersamen Vorgänge auf dem Grund einer Wiese filmen, in langer, geduldiger Präzisionsarbeit, die immer vom Wetter abhängig ist: Auf der Blauen Couch erzählt Naturlfilmer Jan Haft davon, wie lange Dreharbeiten für einen Naturfilm dauern, was genau zu tun ist und was er über die Natur gelernt hat: