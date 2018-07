Kiefersfelden, Mittenwald und Reutte Aus Angst vor Störern wieder Grenzkontrollen in Tirol

Heute wird nicht nur die montägliche Lkw-Blockabfertigung am Grenzübergang Kiefersfelden-Kufstein den Verkehr ausbremsen: Fünf Tage wird es allgemeine Grenzkontrollen geben – auch an anderen Übergängen. Anlass ist die Konferenz der EU-Innenminister in Innsbruck.

Von: Dagmar Bohrer-Glas, Antje Dörfner und Günther Rehm