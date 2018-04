Elfmeter als Auslöser Aura: Zwei Verletze nach Schlägerei unter Fußballspielern

Am Sonntag ist es in Aura während der Kreisliga-Partie des BC Aura gegen den FV Fatihspor Karlstadt zu einer Schlägerei zwischen den Spielern gekommen, bei der zwei Männer verletzt wurden. Einer davon musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Laut eines Sprechers der Polizeiinspektion Gemünden hatte es während der sehr körperbetonten Begegnung BC Aura gegen FV Fatihspor Karlstadt zwei Platzverweise für Spieler des FV Fatihspor Karlstadt gegeben. Beim Stand von 4:3 für Karlstadt entbrannte in der Nachspielzeit wegen eines Elf-Meters für den BC Aura ein Streit unter den Spielern. Ein Mitglied des FV Fatihspor Karlstadt trat einem auf dem Boden liegenden 24-jährigen Spieler des BC Aura mit Stollenschuhen ins Gesicht. Der 24-Jährige wurde daraufhin sofort zur Behandlung in die Uniklinik Würzburg gebracht. Ein 27-jähriger Spieler des BC Aura wurde durch einen Handschlag ins Gesicht leicht verletzt.

Anzeigen wegen Körperverletzung gegen zwei Spieler

Bis Polizeibeamte eintrafen, war ein Teil der Karlstadter Mannschaft schon weg. Die Gemündener Polizei ermittelt nun wegen unterschiedlicher Aussagen zum Hergang der Auseinandersetzung. Gegen zwei 24 und 23 Jahre alte Spieler des FV Fatihspor Karlstadt ist eine Anzeige wegen Körperverletzung, in einem Fall sogar wegen schwerer Körperverletzung ergangen.

Der Schiedsrichter beendete das Spiel 4:3. Zur Ausführung des Elfmeters war es nicht mehr gekommen.

"So etwas habe ich noch nicht erlebt", sagte am Montag ein Funktionär des BC Aura. Die Sache gehe auch ans Sportgericht bis nach München. Wie es dem verletzten Spieler geht, konnte der Auraer Trainer André Deusinger am Montag nicht sagen.