Zusammenstoß Autos brennen nach Unfall bei Michelrieth aus – A3 komplett gesperrt

Auf der A3 bei Michelrieth sind am Sonntag zwei Autos aufeinander gefahren. Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Beide Fahrzeuge brannten aus. Die Autobahn war komplett gesperrt.











Vorheriges Bild Nächstes Bild Auf der A3 bei Michelrieth sind am Sonntag (01.04.18) zwei Autos aufeinander gefahren. Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Beide Fahrzeuge brannten aus. Die Autobahn war komplett gesperrt.

Laut Freiwilliger Feuerwehr Marktheidenfeld kam es in der Autobahnbaustelle zwischen Rohrbrunn und Marktheidenfeld bei Michelrieth in Fahrtrichtung Würzburg zu dem Auffahrunfall. Die Insassen der beiden Autos waren unverletzt geblieben und hatten aus eigener Kraft ihre Fahrzeuge verlassen. Aus bisher ungeklärter Ursache fingen die Unfallfahrzeuge nach dem Zusammenstoß Feuer. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten nicht mehr verhindern, dass die Fahrzeuge völlig ausbrannten.

Während der Löscharbeiten musste die A3 in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Fahrspuren in Richtung Frankfurt konnten nach kurzer Zeit wieder freigegeben werden. In Fahrtrichtung Würzburg kam es aufgrund der anschließenden Aufräumarbeiten zu einem langen Rückstau.