Polizei ermittelt Asylbewerber in Traunreut mit Waffe und Baseballschläger bedroht

Demnach hielten sich die Asylbewerber am Mittwochabend in einem Zimmer in einem Mehrfamilienhaus auf, als die drei mutmaßliche Täter an der Tür klingelten. Der Wohnungsinhaber öffnete ihnen. Kaum in der Wohnung bedrohten sie sie Anwesenden und forderten Geld. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, wurden zwei Männer mit dem Baseballschläger geschlagen. Zudem wurde das Mobiliar der Wohnung demoliert.

Täter geflohen

Der Wohnungsinhaber konnte schließlich fliehen und die Polizei alarmieren. Noch bevor die Beamten anrückten, flohen die mutmaßlichen Täter. Sie erbeuteten bei der Tat zwei Handys. Die Fahndung blieb ohne Erfolg. Einer der beiden Verletzten musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die mutmaßlichen Täter kannten laut Polizei zumindestens den Wohungsinhaber vorher schon. Sie hatten ihn außerdem zwei Stunden zuvor am Stadtplatz getroffen. Einer der Drei hielt ihm eine Waffe an den Hals und forderte von ihm einen Geldbetrag, den er später in der Wohnung abholen werde. Ob es sich bei der Waffe um eine echte Schusswaffe handelte, ist derzeit noch unklar.