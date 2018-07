Ergebnis der Obduktion Aschaffenburger Radfahrer starb nicht durch Polizeieinsatz

Ein 34-jähriger Aschaffenburger sei nicht durch Einsatz von Pfefferspray oder Handfesseln gestorben. Das erklären Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam. Der Mann war am Samstagabend nach mehreren Fahrradstürzen und dem folgenden Polizeieinsatz verstorben.

Die gemeinsame Erklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft stützt sich auf das Ergebnis der Obduktion im Institut für Rechtsmedizin in Würzburg. Sie ergab am Sonntag keine Hinweise auf ein "todesursächliches Einwirken durch Dritte".

Todesursache noch unklar

Die genaue Todesursache konnte allerdings noch nicht abschließend geklärt werden. Ob eine mögliche Vergiftung durch Betäubungsmittel eine Rolle gespielt haben könnte, kann erst nach der von der Staatsanwaltschaft beantragten toxikologischen Untersuchung abschließend beurteilt werden, so die Polizei am Sonntagabend. Die Ermittlungen führe weiterhin das Bayerische Landeskriminalamt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg.

Aufmerksame Passanten holten Polizei

Passanten hatten nach Polizeiangaben am Samstagabend den Notruf gewählt. Sie hatten einen Radfahrer beobachtet, der mehrmals von seinem Rad stürzte, Passanten anschrie und Autos beschädigte. Als die Beamten eintrafen, lag der blutende Mann vor einem geparkten Wagen. Kurz darauf habe der 34-Jährige auf einen Polizisten eingeschlagen, der ihm helfen wollte, hieß es weiter.

Pfefferspray und Handfesseln

Ein anderer Polizist sprühte dem Angreifer Pfefferspray ins Gesicht - dann hätten sie den Mann überwältigt und gefesselt. Weil sich der Mann nach Polizeiangaben nicht beruhigte, behandelte ihn der Notarzt, nachdem er an den Händen gefesselt worden war. Der Gesundheitszustand des Mannes habe sich dabei aus unbekannten Gründen verschlechtert. Der 34-Jährige sei dann wenig später im Krankenhaus gestorben, hieß es im Polizeibericht.