Laboruntersuchung läuft In ICE gefundene Petrischale: Vier Substanzen festgestellt – alle ungefährlich

In einem ICE auf der Fahrt von Würzburg nach Aschaffenburg wurde eine herrenlose Petrischale gefunden. Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sind in der Schale vier unterschiedliche Substanzen, die alle als ungefährlich eingestuft wurden.

Eine nähere Zuordnung der Substanzen ist momentan noch nicht möglich. Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Würzburg am Dienstag (31.07.18) dem Bayerischen Rundfunk mitteilte, sind von den unterschiedlichen Substanzen zur genaueren Bestimmung Kulturen angelegt worden. Das Ergebnis soll am Donnerstag feststehen.

Zugteil wartet auf gründliche Reinigung

Noch ist nicht bekannt, wem die Petrischale gehört. Das geräumte ICE-Zugteil, in dem die Petrischale gefunden wurde und der bis vor kurzem in Aschaffenburg stand, wurde mittlerweile nach Frankfurt gebracht. Dort wartet es auf eine gründliche Reinigung einschließlich Desinfektion. Am Sonntag (29.07.18) wurde die Petrischale entdeckt und das Zugteil daraufhin abgekoppelt.