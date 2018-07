Aschaffenburg Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin um Ersparnisse

Regelmäßig rufen Betrüger potentielle Opfer an und versuchen an ihre Ersparnisse zu kommen. Vor knapp zwei Wochen ist das einer Seniorin aus Aschaffenburg passiert. Die Seniorin hatte eine fünfstellige Summe an Telefonbetrüger übergeben, die sich als falsche Polizeibeamte ausgegeben hatten. Am Freitag rief die Renterin bei der Polizei an, weil sie ahnte, dass sie Betrügern aufgesessen war.

65.000 Euro Schaden für Seniorin

Der Mann hatte sich am Telefon als Polizeibeamter ausgegeben. Laut seiner Aussage seien zwei Rumänen festgenommen worden, die auch Unterlagen der Seniorin gehabt hätten. Da ihr Vermögen nicht mehr sicher sei, sollte sie nun ihr Erspartes an einen Abholer übergeben. Noch am selben Tag verpackte die Seniorin 65.000 Euro in eine Plastiktüte. Diese übergab sie am Abend gegen 18.00 Uhr vor ihrem Wohnanwesen in der Aumühlstraße im Aschaffenburger Stadtteil Schweinheim an einen unbekannten Abholer. In den folgenden Tagen wurde die gutgläubige Rentnerin erneut aufgefordert, Geld von ihrer Bank abzuheben und den Betrag an einen Abholer zu übergeben. Glücklicherweise kam die Geldübergabe nicht zustande. Stattdessen wählte die Seniorin am vergangenen Freitag den Notruf.

Suche nach Hinweisen

Der Mann wird als etwa 35-jährig, ca. 180 Zentimeter groß und kräftig beschrieben. Da die Geldabholung in der Aumühlstraße tagsüber stattfand, könnten Passanten oder Anwohner die Übergabe der Plastiktüte beobachtet haben. Ende 2017 hatte eine falsche Kommissarin in Unterfranken für Aufruhr gesorgt.

Hinweise werden unter Tel. 06021/857-1732 entgegengenommen.