Nach Ammoniak-Unfall Weitere Messungen in Lichtenfels nötig

Der Austritt von Ammoniak in einer ehemaligen Bäckerei in Lichtenfels beschäftigt die Einsatzkräfte auch heute noch. Messungen sollen zeigen, ob die Bewohner des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können.

Von: Heiner Gremer