Akupressur Mit diesen Akupressur-Punkten Schmerzen lindern

Die Akupressur stammt aus der fernöstlichen Heilkunde, ist Bestandteil der Traditionellen Chinesischen Medizin, wurde aber auch in Japan angewandt. Akupressur ist eine sanfte Methode der Selbstbehandlung. Sie wirkt durch die Massage oder den Druck auf bestimmte Körperpunkte und hilft Schmerzen zu lindern oder die Heilung zu beschleunigen. Sie ersetzt allerdings nicht einen Besuch bei einer Ärztin oder einem Arzt.

Akupressur Wirkung

Wie ist die Wirkung von Akupressur zu erklären? Welche Signalbahnen in unserem Körper werden da angesprochen? Dazu Maitri Hillebrecht: "Unser Körper ist durchzogen von einem Netzwerk an Leitbahnen, den Meridianen. Diese sind vergleichbar mit elektrischen Leitungen. Durch diese Bahnen fließt das Qi - die Lebensenergie. Die Akupressurpunkte liegen auf diesen Meridianen. Zehn dieser Meridiane haben einen direkten Bezug zu unseren Organen, also zum Beispiel zur Lunge, zum Dickdarm, zu Herz, Milz, Leber oder Niere. Jeder Meridian hat auch einen Bezug zur Psyche," sagt Maitri Hillebrecht. "Akupressur kann auch bei Angstzuständen und Depressionen angewandt werden. Bei schweren endogenen Depressionen natürlich nur begleitend, aber bei Angstzuständen spürt man eine erleichternde Wirkung." Durch das Stimulieren der Akupressurpunkte sollen Energie-Blockaden gelöst werden, Schmerzen gelindert werden und die Selbstheilung aktiviert werden.